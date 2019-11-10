2019-11-10T15:15:18+03:00
Спорт

Одного хватило: гол кузбассовца Александра Головина принес победу «Монако»

Это был единственный забитый за встречу мяч
Ирина АВТУШКО
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Одного хватило: гол кузбассовца Александра Головина принес победу «Монако»Одного хватило: гол кузбассовца Александра Головина принес победу «Монако»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Гол уроженца Кузбасса Александра Головина принес победу «Монако» в очередном туре чемпионата Франции. Мяч футболиста стал единственным забитым за игру.

В 13-м туре чемпионата Франции команда Александра Головина встречалась на своем поле с «Дижоном». Наш земляк забил единственный мяч на 42 минуте. Он стал третьим для Александра Головина за всю карьеру в «Монако». Однако сам спортсмен к голам относится без фанатизма.

- Конечно, рад забитому мячу, тем более он оказался победным, но еще раз скажу, что голы не имеют для меня решающего значения. Забил — отлично, но самое важное, что мы одержали победу и набрали три очка, - приводит слова Александра Головина «Чемпионат».

Отметим также, что за матч Александр Головин сделал три удара в створ ворот противника, отдал 33 точных передачи из 38 и четыре ключевых паса, а также выиграл одно верховое единоборство

После одержанной победы «Мнако» расположился на 8-ой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, «Дижон» расположился на 19-м. Следующую игру монегаски сыграют с «Бордо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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