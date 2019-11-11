2019-11-11T07:25:49+03:00
Общество

Кузбассовец получил взятку и отдал ее государству

Сумма взятки составила 750 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец получил взятку и передал ее в доход государстваКузбассовец получил взятку и передал ее в доход государстваФото: Иван МАКЕЕВ
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Житель Кемерова получил взятку - 750 тысяч рублей. За это он не только предстал перед судом, но и вынужден был передать эти средства в доход государству.

Кузбассовец, будучи руководителем правового управления государственного бюджетного образовательного учреждения, брал взятки. За деньги коммерческая организация получала от него договоры на осуществление закупок. Мужчина попался на взятке в 750 тысяч и предстал перед судом.

Во время расследования он вернул 250 тысяч. Теперь же прокуратура Центрального района города Кемерово принимает меры по взысканию оставшейся суммы в доход государства. С этим требованием прокурор обратился в суд. Суд полностью удовлетворил требования и взыскал с мужчины 500 тысяч рублей.

- Доход, полученный преступным путем, может быть взыскан с виновного лица и в случае прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, например при прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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