Не довез: автокран уронил гараж на оживленную дорогу

СЕГОДНЯ 08:03 2019-11-11T08:33:18+03:00

Чтобы убрать его с дороги, потребовался еще один автокран

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В Кемерове днем в воскресенье произошло курьезное ДТП. Здесь автокран, перевозивший металлический гараж, уронил свою ношу на дорогу.

Как сообщают очевидцы, чрезвычайное происшествие случилось около трех часов дня на пересечении проспектов Кузнецкого и Советского. Откуда и куда именно перевозили гараж, пока не известно. Очевидцы же сообщают: гараж не удержался на платформе, упал на асфальт и перекрыл одну из полос. Чтобы убрать бокс, потребовался еще один автокран.

Пользователи соцсети в большинстве своем с юмором отнеслись к случившемуся. Один из них отметил, что перевозкой гаража наверняка занимались дилетанты, так как профессионалы не допустили бы такого. «Теперь здесь его место!» - пошутил другой комментатор.

«А что, так можно было!? Тоже хочу гараж в центре города!» - заявил третий пользователь.

В областной Госавтоинспекции отметили, что на настоящий момент ДТП в базе не значится. Не исключено, что устранение последствий падения гаража обошлось без вызова сотрудников ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU