Кузбасские полицейские получили новые автомобили

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-11T09:05:22+03:00

Ключи от 27 машин уже вручили стражам порядка, а до конца года автопарк пополнится на 166 машин

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В День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации кузбасским полицейским вручили ключи от 27 новых автомобилей. В скором времени в регион прибудет еще 166 автомобилей.

27 автомобилей, предназначенных для участковых, дознавателей, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, дежурных частей, изоляторов временного содержания, батальонов охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, отделов экономической безопасности и противодействия коррупции, прибыли в Кузбасс. Ключи от них руководителям городских и районных ОВД и служб Главного управления вручил заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Сергей Терехин.

- Новые автомобили повысят оперативность реагирования органов внутренних дел на сигналы от граждан и в целом позволят выполнять оперативно-служебные задачи на более высоком профессиональном уровне, - отметил Терехин.

Уже сегодня машины будут задействованы при несении службы. К слову, ранее в этом году в Кузбасс прибыли 58 машин, а до конца года прибудут еще 166 новых полицейских автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU