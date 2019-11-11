2019-11-11T09:31:33+03:00
Происшествия

«Сам разделся перед смертью»: полубнаженного мужчину нашли на улице кузбасского города

Об обстоятельствах смерти мужчины рассказали в Следственном комитете
Екатерина РОМАНОВА
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«Сам разделся перед смертью»: полубнаженного мужчину нашли на улице кузбасского города«Сам разделся перед смертью»: полубнаженного мужчину нашли на улице кузбасского городаФото: Олег ЗОЛОТО
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На минувших выходных в Кузбассе произошла трагедия. Здесь в поселке Грамотеино, что неподалеку от Белово, обнаружили тело молодого мужчины. Он был полуобнажен, а на теле имелись ссадины.

Местные жители однозначно заявили, что мужчину сначала избили неизвестные, а потом бросили умирать на морозе. А так как нашли его со спущенными штанами, очевидцы предположили, что над ним могли надругаться. О том, что стало причиной смерти и почему мужчина был частично раздет, рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

- В настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели человека. По предварительным данным, смерть наступила из-за переохлаждения. Ссадины, которые были обнаружены на теле, не могли стать причиной гибели, - отметили в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что следов насильственной смерти у кузбассовца не обнаружено. А частично снятая одежда объясняется тем, что мужчина переохладился. В таком состоянии в какой-то момент человеку кажется, что стало жарко, и он начинает раздеваться. Видимо, именно это и произошло с погибшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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