2019-11-11T11:54:29+03:00
Общество

Литературный сквер в Кемерове будет обустроен по проектам школьников

Старшеклассники города приняли участие в разработке проектов
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Литературный сквер в Кемерове будет обустроен по проектам школьников. ФОТО: пресс-служба АКОЛитературный сквер в Кемерове будет обустроен по проектам школьников. ФОТО: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

Старшеклассники областного центра приняли участие в IV межрегиональном молодежном научно-образовательном форуме «RE:ПОСТ». Они предложили идеи, как благоустроить Литературный сквер.

Литературный сквер, который находится рядом с областной детско-юношеской библиотекой, в скором времени преобразится. Причем при благоустройстве сквера будут учитываться идеи главных читателей библиотеки - детей, подростков и молодежи. На площадке «КУБ: Кемерово - успешное будущее» именно они рассказали и показали, как должен измениться сквер. Среди предложений - круглогодичные фонтаны внутри прозрачных сосудов, читальная зона рядом с библиотекой, кинотеатр под открытым небом, стенды для граффити и прогулочные дорожки из песка. Свои проекты и предложения представили старшеклассники, которые участвовали в IV межрегиональном молодежном научно-образовательном форуме «RE:ПОСТ». Площадка, на которой работали подростки, была нацелена на участие в нацпроекте «Жилье и городская среда».

- Решение практической задачи помогло ученикам стать вовлеченными в происходящие преобразования уличной среды, самим решать, как будет развиваться город, чтобы жителям было удобно, уютно, интересно, - отметили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нацпроекты: будущее Кузбасса»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасские шахтеры отказываются работать из-за долгов по зарплате
В Кемерове встали на линию первые московские трамваи
71-летний новокузнечанин из-за взятки в 200 рублей попал под суд
В Кузбасс идут 20-градусные морозы
«Сам разделся перед смертью»: полубнаженного мужчину нашли на улице кузбасского города
Кузбасские полицейские получили новые автомобили
Не довез: автокран уронил гараж на оживленную дорогу
Кузбассовец получил взятку и отдал ее государству
Огонь уничтожил частный дом в Ленинске-Кузнецком
Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи
В Кемерове спроектируют новый мост за 4 миллиона рублей
Одного хватило: гол кузбассовца Александра Головина принес победу «Монако»
10 свадеб и одна колония: в один день в Кузбассе браки зарегистрировали сразу несколько пар
Сергей Цивилев пригласил кузбассовцев отправиться с ним на открытие сезона в Шерегеш
В центре Новокузнецка вспыхнул автомобиль