Литературный сквер в Кемерове будет обустроен по проектам школьников

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-11T11:54:29+03:00

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Старшеклассники областного центра приняли участие в IV межрегиональном молодежном научно-образовательном форуме «RE:ПОСТ». Они предложили идеи, как благоустроить Литературный сквер.

Литературный сквер, который находится рядом с областной детско-юношеской библиотекой, в скором времени преобразится. Причем при благоустройстве сквера будут учитываться идеи главных читателей библиотеки - детей, подростков и молодежи. На площадке «КУБ: Кемерово - успешное будущее» именно они рассказали и показали, как должен измениться сквер. Среди предложений - круглогодичные фонтаны внутри прозрачных сосудов, читальная зона рядом с библиотекой, кинотеатр под открытым небом, стенды для граффити и прогулочные дорожки из песка. Свои проекты и предложения представили старшеклассники, которые участвовали в IV межрегиональном молодежном научно-образовательном форуме «RE:ПОСТ». Площадка, на которой работали подростки, была нацелена на участие в нацпроекте «Жилье и городская среда».

- Решение практической задачи помогло ученикам стать вовлеченными в происходящие преобразования уличной среды, самим решать, как будет развиваться город, чтобы жителям было удобно, уютно, интересно, - отметили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU