2019-11-11T11:59:26+03:00
Общество

В Кузбасс идут 20-градусные морозы

Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю
Ирина АВТУШКО
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В Кузбасс идут 20-градусные морозыВ Кузбасс идут 20-градусные морозыФото: Александр ЧЕРНЫХ
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей региона на этой неделе. Прогнозы не радуют - столбики термометров опустятся ниже 20 градусов.

Во вторник, 12 ноября, ночью в Кузбассе ожидается 4-9 градусов мороза, местами до -15, днем температура не изменится. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Прогнозируется небольшой, а местами умеренный снег, метели, на дорогах гололедица.

В среду немного потеплеет. Ночью столбики термометров покажут -5… -10 градусов, днем воздух прогреется до -3… -8. Также ожидаются снег и метели, передвигаться по дорогам из-за гололеда по-прежнему стоит с осторожностью.

В ночь на четверг морозы будут крепчать, ожидается понижение температуры до -17… -22 , днем потеплеет до -4… -9. Местами пройдет небольшой снег.

В пятницу ночью температура установится отметках -22…-27 градусов, а днем повысится до -15… -20. Преимущественно этот день пройдет без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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