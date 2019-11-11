2019-11-11T11:55:11+03:00
Общество

В Кемерове встали на линию первые московские трамваи

На них успело проехать более 10 тысяч пассажиров
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове встали на линию первые московские трамваи.Фото: Администрация города КемеровоВ Кемерове встали на линию первые московские трамваи.Фото: Администрация города Кемерово
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В областном центре запустили трамваи, которые прибыли из Москвы. Их успело опробовать более 10 тысяч жителей областной столицы.

Как рассказали в городской администрации, транспорт поступил в Кемерово благодаря соглашению, заключенному губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым с правительством Москвы. В рамках договоренностей областной центр получит 10 трамваев модели 71-619А.

Прибывшие трамваи отличаются от тех, которые уже курсируют по городу. Так, на них установлен асинхронный двигатель, который более экономичный по сравнению с традиционным оснащением, усовершенствована подвеска, в кабине водителя есть информационный дисплей, где отображается состояние узлов, агрегатов и электронных цепей. Кроме того, каждый вагон оснащен климат-контролем – комфортную температуру в салоне обеспечивают специальные тепловые пушки.

-На выходных часть вагонов вышла на маршруты № 8 и 10. Сегодня два вагона курсируют по Центральному и Рудничному районам. Еще один – в микрорайон Предзаводской, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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