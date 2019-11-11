Кузбасские шахтеры отказываются работать из-за долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-11T12:28:46+03:00

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В Кузбассе шахтеры отказываются выходить на работу из-за долгов по заработной плате. На смену не заступили 53 горняка.

Работники шахтоучастка «Октябрьский», который входит в состав шахты «Заречная», отказались выходить на работу до погашения задолженности по заработной плате, сообщает «Интерфакс». Как сообщили изданию в ООО «Угольная компания «Полысаевская», всего на данном участке трудится 1023 человека и невыход 53 человек «никак не снизит обеспечение безопасности шахты, но повлечет за собой снижение выполнения плана по добыче и проходке». В общей сложности задолженность перед работникам всего участка за сентябрь составляет 13,767 миллиона рублей.

Отметим, что в данный момент шахта «Заречная» находится в конкурсном производстве. УК «Полысаевская» с 2018 года выводит предприятие из кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU