Кузбасские шахтеры отказываются работать из-за долгов по зарплате
В Кузбассе шахтеры отказываются выходить на работу из-за долгов по заработной плате. На смену не заступили 53 горняка.
Работники шахтоучастка «Октябрьский», который входит в состав шахты «Заречная», отказались выходить на работу до погашения задолженности по заработной плате, сообщает «Интерфакс». Как сообщили изданию в ООО «Угольная компания «Полысаевская», всего на данном участке трудится 1023 человека и невыход 53 человек «никак не снизит обеспечение безопасности шахты, но повлечет за собой снижение выполнения плана по добыче и проходке». В общей сложности задолженность перед работникам всего участка за сентябрь составляет 13,767 миллиона рублей.
Отметим, что в данный момент шахта «Заречная» находится в конкурсном производстве. УК «Полысаевская» с 2018 года выводит предприятие из кризиса.
ИСТОЧНИК KP.RU