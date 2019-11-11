В Кузбассе мужчина угнал трактор и насмерть задавил отца

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-11T15:54:49+03:00

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В Кузбассе мужчина без ведома работодателя решил воспользоваться трактором для своих нужд и случайно задавил отца. Теперь его дальнейшая судьба будет решаться в суде.

Трагедия произошла в Прокопьевском районе в мае этого года. 29-летний местный житель после окончания работ на тракторе без спроса взял технику в личных целях. На тракторе он решил увезти к себе домой дрова. Однако, подъезжая к жилью, не заметил лежащего на земле нетрезвого отца и наехал на него. Скорую помощь обвиняемый вызывать не стал, вместо этого он на руках занес родственника в дом и оставил лежать там. Утром он обнаружил, что отец не подает признаков жизни, и вызвал сотрудников полиции.

- При этом он не сообщил им, что накануне совершил наезд на 62-летнего родителя, - расказали в СУ СК по Кемеровской области. - Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стала закрытая травма груди. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

Сейчас все материалы дела рассматриваются в суде, который и определит для обвиняемого наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU