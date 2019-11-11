Не вовремя споткнулся: воришка с ящиком пива не смог уйти от преследователей

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-11T15:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Споткнулся и выдал себя - так можно охарактеризовать оплошность вора из Белова. Мужчина пытался украсть ящик пива, но был задержан очевидцами при попытке к бегству.

41-летний житель города Белово пришел в один из местных сетевых магазинов. Мужчина проник в подсобное помещение и взял там ящик пива. Правда, далеко ему уйти не удалось. В попытке скрыться с места преступления он споткнулся и привлек внимание работников торгового зала. Тем не менее мужчине удалось убежать из магазина - с ящиком пива в руках.

На место дерзкого ограбления прибыли сотрудники полиции, и уже через несколько минут один из нарядов обнаружил похитителя пива в одном из соседних дворов: его догнали и задержали очевидцы. Позже грабитель сознался, что во время застолья у них с приятелем закончилось спиртное и они решили пополнить запасы таким вот странным способом.

Похищенный алкоголь сотрудники полиции вернули в магазин, а в отношении дерзкого, но неловкого грабителя возбудили уголовное дело о грабеже. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, из-за ящика пива мужчина может лишиться свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU