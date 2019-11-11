На организованный при поддержке РСХБ фестиваль «Young Old: новые старшие» пришли более 13 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-11T14:22:43+03:00

Они узнали, как сделать свою жизнь ярче и здоровее, наполнить ее творчеством, активностью и новыми знаниями

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Более 13 тысяч человек узнали, как сделать свою жизнь ярче и здоровее, наполнить ее творчеством, активностью и новыми знаниями. Это стало возможным благодаря фестивалю «Young Old: новые старшие», который прошел 3-4 ноября в Культурном центре ЗИЛ в Москве. Двухдневный танцевальный марафон, мастер-классы и тренинги, театральные представления, лекции от ведущих экспертов и творческие лаборатории, освоение соцсетей и технологий, рынок авторских изделий – всего на площадке прошло более 150 мероприятий. Главный спонсор мероприятия АО «Россельхозбанк» рассказал гостям о специальных предложениях для клиентов старшего возраста.

Главной темой фестиваля стала борьба с возрастными стереотипами, поэтому большой блок программы был посвящен вдохновляющим примерам людей, изменивших свою жизнь в зрелые годы.

Настоящий фурор произвела танцевальная зона фестиваля: слушать свое тело и гармонично управлять им учились почти 5 тысяч человек, которые познакомились с танго нуэво, бачатой, сальсой, свингом и даже брейк-дансом.

На фестивале внимание было уделено и таким важным темам, как финансовая грамотность и возможности по улучшению материального благосостояния. Консультации на эти темы провел главный спонсор мероприятия Россельхозбанк, сотрудники которого рассказали гостям о специальных предложениях и о том, как правильно пользоваться финансовыми инструментами.

Партнерский материал.