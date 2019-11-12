2019-11-12T05:25:19+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ в Новокузнецке выступил партнером IV Комьюнити социальных предпринимателей Кузбасса

Мероприятие состоялось в рамках региональных проектов по поддержке МСП
Яков КРЫМСКИЙ
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Банк УРАЛСИБ в Новокузнецке выступил партнером IV Комьюнити социальных предпринимателей Кузбасса.Фото: Банк УРАЛСИББанк УРАЛСИБ в Новокузнецке выступил партнером IV Комьюнити социальных предпринимателей Кузбасса.Фото: Банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ в Новокузнецке выступил партнером IV Комьюнити социальных предпринимателей Кузбасса. Мероприятие состоялось при поддержке Департамента инвестиций и стратегического развития администрации Кемеровской области в рамках региональных проектов по поддержке МСП.

На Комьюнити прошли выступления, мастер-классы и тренинги специалистов из Москвы, Челябинска, Уфы с участием экспертов из Минэкономразвития РФ. Мероприятие посетило более 150 участников.

Сотрудники Банка приняли участие в работе секции «Нетворкинг», в рамках которой консультировали предпринимателей.

Директор по продажам малому бизнесу Кемеровской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Наталья Понамарева рассказала о преимуществах работы с Банком и об Университете бизнеса.

Получить подробную информацию о финансовых продуктах Банка УРАЛСИБ для предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юридических лиц 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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