2019-11-12T10:24:42+03:00
Общество

Жителям Кузбасса снова отключат телевидение

С 15 по 18 ноября в ряде городов пройдут профилактические работы
Ирина АВТУШКО
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Жителям Кузбасса снова отключат телевидениеЖителям Кузбасса снова отключат телевидениеФото: Ольга Крыльцова
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В связи с профилактическими работами в некоторых городах Кузбасса пропадет телерадиосигнал. Отключения будут производиться с 15 по 18 ноября.

В период с 12 по 15 ноября в Анжеро-Судженске с 10.00 до 17.00 в связи с плановыми работами будут временно отключены пакеты «РТРС-1» и «РТРС-2», «Радио России», «СТС Love». В Новокузнецке 15 ноября также из-за плановых работ с 10.00 до 17.00 отключат пакет программ «РТРС-2».

«Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, - сообщается на официальном сайте РТРС. - Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

В пресс-службе администрации Кемерова добавили, что в областном центре отключение сигнала запланировано на 18 ноября и связано с профилактическими работами.

- С 9.00 до 17.00 будут отключены телеканалы ТНТ и РЕН-ТВ, а также радиостанции «Радио России», «Вести FM», «Маяк», «Русское радио», D-FM, - рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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