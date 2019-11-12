2019-11-12T10:57:18+03:00
Общество

На площади Советов в Кемерове начали устанавливать новогоднюю ель

В этом году город украсит совсем новое праздничное дерево
Ирина АВТУШКО
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На площади Советов в Кемерове начали устанавливать новогоднюю ель.Фото: Администрация города КемеровоНа площади Советов в Кемерове начали устанавливать новогоднюю ель.Фото: Администрация города Кемерово
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В Кемерове продолжается подготовка к Новому Году – на площади советов начали устанавливать главную городскую ель. Работы по монтажу должны завершиться в течение двух недель.

Как рассказали в администрации города, высота новой новогодней ели составляет 25 метров – это на пять метров больше елки, которую устанавливали на площади последние 11 лет. Конструкция устанавливается на основание высотой 2,1 метра и диаметров 7,7 метра. Сами ветки – а их 1896 штук - будут смонтированы в 42 яруса. В них вплетут по три гирлянды синего, красного, белого цвета.

-С помощью специального программно-аппаратного комплекса ель будет менять цветовую гамму и рисунок. Количество диодов в елке – 238 896, поэтому, по словам изготовителей, число видеообразов может исчисляться тысячами, - сообщили в мэрии.

Также праздничную конструкцию украсят 1800 елочных шаров диаметром по

10, 15 и 20 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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