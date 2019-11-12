Новокузнечанин без причины убил подростка выстрелом в голову

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-12T13:17:05+03:00

Преступник утверждал, что в тот момент был зол

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Житель Новокузнецка застрелил подростка, который случайно встретился ему на улице. Свой поступок преступник объяснил внезапно вспыхнувшей злостью.

Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе Новокузнецка в апреле этого года. Здесь на улице прохожие нашли тело 17-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Обнаружить нападавшего удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения, на поиски ушло меньше суток. Злоумышленником оказался 19-летний учащийся одного из городских колледжей. Как выяснилось, он купил в интернете два пистолета, предназначенных для стрельбы холостыми патронами, а потом переделал под стрельбу боевыми, которые изготовил сам.

- Следователю он пояснил, что на улицу вышел с оружием , так как в этот момент испытывал необъяснимую злость, а выстрелил в потерпевшего, потому что тот оказался в шаговой доступности от него, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Психолого-психиатрическая экспертиза определила, что задержанный в момент совершения преступления не отдавал отчета своим действиям и не понимал их опасности для окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU