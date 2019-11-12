После ссоры с отчимом в Кузбассе пропал подросток

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-12T14:02:49+03:00

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16-летний кемеровчанин пропал после того, как поругался с мужем своей опекунши. Мужчина попытался убедить парня, что курить - нехорошо. Разговор не задался, и после него подросток пропал.

Жительница Центрального района города Кемерово обратилась в полицию: 16-летний подросток, которого она опекает, вскоре после конфликта с ее супругом ушел в неизвестном направлении. При этом парень собрал свои вещи, а телефон отключил.

Сотрудники полиции тут же приступили к поискам школьника. И тут выяснилось, что в течение нескольких последних дней он перестал посещать уроки игры на гитаре, не отвечал друзьям на звонки и не появлялся в школе. Также оказалось, что подросток мог отправиться к родственникам и знакомым, которые живут в разных городах.

В конце концов удалось выйти на след пропавшего ребенка. В день исчезновения он взял билет на автобус из Кемерова до Тайги и поехал гостить к дальней родственнице. Там-то подростка и обнаружили.

- Стражи порядка передали его законному представителю. На опекуна инспекторы ПДН составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, они провели с семьей профилактическую беседу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU