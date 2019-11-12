Девушка из Тяжина стала совладелицей многомиллиардной империи

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-12T14:05:56+03:00

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Девушка из поселка Тяжинский, Екатерина Росликова, стала совладелицей многомиллиардной империи бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает интернет-издание ТВ2. Основным направлением деятельности компании является выполнение госконтрактов на организацию питания.

В 2018 году 27-летняя Екатерина Росликова стала учредителем и генеральным директором акционерного общества «Корпорация развития», зарегистрированного в Москве. В октябре 2019 года эта компания стала учредителем питерского ООО «Комбинат питания «Конкорд» с многомиллиардными оборотами. По данным ТВ2, доля «Корпорации развития» составляет 50 процентов - это приблизительно 39 миллионов рублей. До последнего времени «Комбинат питания «Конкорд» возглавлял Евгений Пригожин.

О целях приобретения доли в ООО «Комбинат питания «Конкорд» Екатерина Росликова не распространяется. После публикация в СМИ она удалила свою страницу в Instagram.

Напомним, что Екатерина Росликова родилась в Кузбассе, потом переехала в Томскую область. Там она была помощником депутата региональной Законодательной думы, членом партии ЛДПР и членом облизбиркома. В 2017 году переехала из Томска в Санкт-Петербург, где работает юристом в строительной компании «Мегалайн», которая также связана с Пригожиным и получала госконтракты на миллиарды рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU