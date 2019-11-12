В РСХБ более 80 процентов кредитов на сезонные работы оформлено по льготным ставкам

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-12T14:16:50+03:00

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За 10 месяцев 2019 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных работ свыше 309 миллиардов рублей, что на 11 процентов превышает результаты за аналогичный период прошлого года. Из них более 80 процентов кредитов оформлено по льготным ставкам. Банк предоставил аграриям более 102 миллиарда рублей на цели СПР по ставке не выше 5% с начала 2019 года.

На протяжении последних лет в сфере АПК происходит модернизация сельскохозяйственной техники, технологий сбора урожая и обработки почвы. Финансовая поддержка Банка помогает аграриям улучшать технологическую сторону проведения сезонно-полевых работ и, как следствие, повышать урожайность. Кредитные средства направляются также на подготовку материально-технической базы: на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и оборудования.

«Мы понимаем, что своевременное проведение сезонных работ – важное условие высокой результативности всего производства, поддержка аграриев в этой деятельности – одно из основных направлений РСХБ. Россельхозбанк продолжит наращивать объемы финансирования сезонных работ, сохраняя долю на рынке кредитования СПР не менее 75 процентов. Уверена, что повышение качества сезонных работ и высокий урожай создают основу стабильного развития отрасли и укрепления экспортного потенциала страны», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Партнерский материал.