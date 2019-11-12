2019-11-12T16:25:41+03:00
Общество

9-балльные пробки парализовали движение в Кемерове

Движение затруднено по большинству городских магистралей
Ирина АВТУШКО
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9-балльные пробки парализовали движение в Кемерове. Фото: "Яндекс Пробки"9-балльные пробки парализовали движение в Кемерове. Фото: "Яндекс Пробки"
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Вечером во вторник, 12 ноября, Кемерово встал в 9-балльных пробках. Сильная загруженность наблюдается на большинстве городских магистралей.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 18.40 в среднем заторы на дорогах составили 9 баллов, однако на отдельных участках максимальная скорость всего 3-5 километров в час.

Больше всего загружен центр города. Движение затруднено практически на всей протяженности проспекта Кузнецкого, проспекте Советском, улице Красноармейской, проспектах Ленина и Октябрьском, Притомском проспекте, улицах Терешковой и Тухачевского, Логовом шоссе и проспекте Шахтеров.

Одной из причин транспортного коллапса может быть непогода - вечером на город обрушился снегопад.

Также вечером серьезные пробки наблюдались на дорогах в Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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