9-балльные пробки парализовали движение в Кемерове
Вечером во вторник, 12 ноября, Кемерово встал в 9-балльных пробках. Сильная загруженность наблюдается на большинстве городских магистралей.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 18.40 в среднем заторы на дорогах составили 9 баллов, однако на отдельных участках максимальная скорость всего 3-5 километров в час.
Больше всего загружен центр города. Движение затруднено практически на всей протяженности проспекта Кузнецкого, проспекте Советском, улице Красноармейской, проспектах Ленина и Октябрьском, Притомском проспекте, улицах Терешковой и Тухачевского, Логовом шоссе и проспекте Шахтеров.
Одной из причин транспортного коллапса может быть непогода - вечером на город обрушился снегопад.
Также вечером серьезные пробки наблюдались на дорогах в Новокузнецке.
ИСТОЧНИК KP.RU