В Кузбассе опасного преступника выдал визит к любовнице
В Кузбассе опасного преступника выдал визит к любовнице. Злоумышленник попал в заранее расставленную ловушку.
В Прокопьевске в ходе спецоперации «Розыск» задержан 31-летний местный житель, находящийся в федеральном розыске. В составе организованной группы он вымогал деньги у одного из предпринимателей, а также избил его и членов его семьи. Вдобавок злоумышленник сжег принадлежавшую бизнесмену технику. В 2018 году трое членов банды были задержаны, а их подельник скрылся за пределами Кузбасса и был объявлен в федеральный розыск.
Однако у полицейских появилась информация, что преступник может вернуться в Новокузнецк, поскольку здесь проживает его сожительница.
-За квартирой женщины было установлено наблюдение, и в результате разыскиваемого задержали оперативники уголовного розыска, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Сейчас расследование в отношении задержанного, возбужденное ранее, восстановлено. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU