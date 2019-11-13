СЕГОДНЯ 04:23 2019-11-13T04:23:07+03:00

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В Кузбассе опасного преступника выдал визит к любовнице. Злоумышленник попал в заранее расставленную ловушку.

В Прокопьевске в ходе спецоперации «Розыск» задержан 31-летний местный житель, находящийся в федеральном розыске. В составе организованной группы он вымогал деньги у одного из предпринимателей, а также избил его и членов его семьи. Вдобавок злоумышленник сжег принадлежавшую бизнесмену технику. В 2018 году трое членов банды были задержаны, а их подельник скрылся за пределами Кузбасса и был объявлен в федеральный розыск.

Однако у полицейских появилась информация, что преступник может вернуться в Новокузнецк, поскольку здесь проживает его сожительница.

-За квартирой женщины было установлено наблюдение, и в результате разыскиваемого задержали оперативники уголовного розыска, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас расследование в отношении задержанного, возбужденное ранее, восстановлено. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU