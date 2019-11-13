2019-11-13T08:55:36+03:00
Общество

30 тысяч леденцов в подарок: в Кемерово приехал Дед Мороз

Поближе познакомиться с новогодним волшебником можно будет 14 ноября
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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30 тысяч леденцов в подарок: в Кемерово приехал Дед Мороз. ФОТО: кадр видео Татьяны Щавиной.30 тысяч леденцов в подарок: в Кемерово приехал Дед Мороз. ФОТО: кадр видео Татьяны Щавиной.
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Дед Мороз - тот самый, который дарит новогоднее чудо и подарки детям и взрослым, приехал в Кемерово. Он исполнит желания маленьких кемеровчан и подарит всем хорошее настроение.

В Кемерово приехал Дед Мороз.Видео: Татьяна Щавина

Вот уже в четвертый раз главный новогодний волшебник приезжает в Кемерово в преддверии Нового года. Первым делом он навещает детей с особенностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. Именно им под Новый год, как никогда, нужна сказка и вера в чудо - именно их и подарит Дед Мороз.

А 14 ноября он приглашает на праздник всех кемеровчан - независимо от возраста. В 15.00 в линейном парке бульвара Строителей каждый сможет прошептать Деду на ухо заветное желание, поделиться мечтами или просто поздравить его с Новым годом. К слову, на время проведения мероприятия в Кемерове будет ограничено движение автотранспорта.

Справка «КП»:

За три года больших путешествий зимний волшебник проехал 40 тысяч километров, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, подарил 325 тонн подарков. Только в прошлом году Дед Мороз порадовал ребят 7400 сладкими подарками и угостил жителей городов 30 тысячами леденцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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