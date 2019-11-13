2019-11-13T15:23:34+03:00
Общество

Три месяц кузбассовцы не смогут есть в «Рояле»

Беляши из «Рояля» несли угрозу здоровью
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Три месяц кузбассовцы не смогут есть в «Рояле»Три месяц кузбассовцы не смогут есть в «Рояле»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Беляшная «Рояль», что в поселке городского типа Краснобродский, в течение трех месяцев не будет радовать посетителей привычной выпечкой. А все потому, что здесь постоянно нарушали санитарно-эпидемиологические правила.

Так, во время проверки, которую провели специалисты Роспотребнадзора, выяснилось, что нарушений руководство беляшной допускает предостаточно. Здесь нет ни программы производственного контроля, ни самого контроля и технической документации для изготовления блюд. Набор и площади помещений не соответствуют требованиям санитарных правил. Так, здесь нет вытяжки, условий для мытья рук, туалета для работников и посетителей. Дезинфицирующих средств в «Рояле» на момент проверки также не оказалось.

Не менее серьезное нарушение, обнаруженное здесь, - отсутствие медкнижек и санитарной одежды.

Учитывая, что эти нарушения могут негативно сказаться на здоровье посетителей, специалисты Роспотребнадзора составили в отношении предпринимателя протокол об административном нарушении. В свою очередь суд привлек мужчину к административной ответственности: деятельность беляшной «Рояль» приостановлена на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу
В Шерегеш отправился первый в этом сезоне железнодорожный экспресс
Новокузнечанин обворовал соседа через балкон четвертого этажа
Кузбассовцев предостерегли выходить на лед водоемов
В Новокузнецке открылся большой ледовый каток
В Новокузнецке мошенники под видом МЧС обманули пенсионеров
В Кузбассе людей вынуждали пить воду из опасного колодца
Кузбассовец установил пиратские программы на 1,4 миллиона рублей и попал под суд
Кузбассовец под видом директора ограбил магазин
34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе
Кузбассовец оставил арендодателей без тепла
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города
Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта
Кузбасского спортсмена Александра Головина признали лучшим игроком четвертый раз за сезон
Подросток из Новокузнецка сломал спину в батутном центре
Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове
Администрация Кемерова изымет 12 квартир для муниципальных нужд
Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю
Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих