13 Нояб. 15:23 2019-11-13T15:23:34+03:00

Три месяц кузбассовцы не смогут есть в «Рояле» Фото: Евгения ГУСЕВА

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Беляшная «Рояль», что в поселке городского типа Краснобродский, в течение трех месяцев не будет радовать посетителей привычной выпечкой. А все потому, что здесь постоянно нарушали санитарно-эпидемиологические правила.

Так, во время проверки, которую провели специалисты Роспотребнадзора, выяснилось, что нарушений руководство беляшной допускает предостаточно. Здесь нет ни программы производственного контроля, ни самого контроля и технической документации для изготовления блюд. Набор и площади помещений не соответствуют требованиям санитарных правил. Так, здесь нет вытяжки, условий для мытья рук, туалета для работников и посетителей. Дезинфицирующих средств в «Рояле» на момент проверки также не оказалось.

Не менее серьезное нарушение, обнаруженное здесь, - отсутствие медкнижек и санитарной одежды.

Учитывая, что эти нарушения могут негативно сказаться на здоровье посетителей, специалисты Роспотребнадзора составили в отношении предпринимателя протокол об административном нарушении. В свою очередь суд привлек мужчину к административной ответственности: деятельность беляшной «Рояль» приостановлена на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU