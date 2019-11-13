Родственников найденного мужчины разыскивают в Кузбассе

13 Нояб. 15:50 2019-11-13T20:15:32+03:00

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47-летний Андрей Кожушко сейчас находится в Новокузнецке. Вот только родные не приходят его навестить. Возможно, они не знают, где он. Да и сам мужчина не помнит ни адреса, ни своих близких.

О 47-летнем Андрее Кожушко рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своей группе в соцсетях. По словам волонтеров, мужчина не помнит адреса, где жил, а также близких ему людей.

- Если вы узнали этого человека, знаете о местонахождении его родных, семьи, позвоните по телефону горячей линии отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU