Родственников найденного мужчины разыскивают в Кузбассе
47-летний Андрей Кожушко сейчас находится в Новокузнецке. Вот только родные не приходят его навестить. Возможно, они не знают, где он. Да и сам мужчина не помнит ни адреса, ни своих близких.
О 47-летнем Андрее Кожушко рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своей группе в соцсетях. По словам волонтеров, мужчина не помнит адреса, где жил, а также близких ему людей.
- Если вы узнали этого человека, знаете о местонахождении его родных, семьи, позвоните по телефону горячей линии отряда.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU