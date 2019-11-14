Пьяный пассажир избил и ограбил таксистку из Кузбасса

14 Нояб. 04:18 2019-11-14T04:18:46+03:00

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43-летняя таксистка из Киселевска выполняла очередной заказ, когда стала жертвой нападения неадекватного пассажира. Он избил ее и отобрал деньги.

Ночью возле одного из баров к женщине в машину сел молодой человек и попросил довезти его до Прокопьевска. По дороге, сморенный алкоголем, мужчина уснул. Когда такси прибыло на место назначения, женщина попыталась разбудить нетрезвого клиента. Тот действительно проснулся и несколько раз ударил женщину по лицу, а потом потребовал отвезти его по другому адресу. Таксистке ничего не оставалось, как продолжать выполнять заказ, однако по дороге машина заглохла.

Пассажира возмутило то, что машина остановилась, и он, вытолкнув женщину из салона, попытался сам завести автомобиль. Не добившись результата, пьяный мужчина отобрал у водительницы найденные две тысячи рублей и заявил, что эти деньги нужны ему для заказа другого такси.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 26-летний житель Прокопьевска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU