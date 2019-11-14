2019-11-14T04:47:51+03:00
Происшествия

«Все, конец»: звезда «Дома-2» попала в серьезное ДТП в Шерегеше

Перед этим она с будущим мужем побывала у гадалки
Екатерина РОМАНОВА
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«Все, конец»: звезда «Дома-2» попала в серьезное ДТП в Шерегеше. ФОТО: Instagram Михаила Шахиджанова«Все, конец»: звезда «Дома-2» попала в серьезное ДТП в Шерегеше. ФОТО: Instagram Михаила Шахиджанова
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Анастасия Лисова и ее супруг Михаил Шахиджанов попали в серьезное ДТП под Шерегешем. Это случилось в январе 2017 года, однако о том, как все было, мужчина рассказал только сейчас.

«Все, конец»: звезда «Дома-2» попала в серьезное ДТП в Шерегеше.Видео: Instagram Михаила Шахиджанова

О том, как столкнулись автомобили и как это предопределило их отношения, мужчина рассказал в своем аккаунте Instagrab. Шахиджанов написал, что Новый год они встречали в Шерегеше. Во время отдыха побывали у гадалки, которая дала им защиту. Уже через несколько дней эта защита пригодилась.

Лисова и Шахиджанов ехали на автомобиле Toyota вместе с друзьями.

– Вдруг впереди, слева, метрах в 30-ти, взрывается сугроб, и из-под него вылетает черный минивэн,– написал у себя в аккаунте Михаил. - Врезается в КАмаз, встает. Расстояние до минивэна было настолько ничтожным, что никто из нас даже крикнуть не успел На скорости 100-120 километров в час мы влетаем в стоящий поперек дороги черный Nissan.

«Все, конец»: звезда «Дома-2» попала в серьезное ДТП в Шерегеше. ФОТО: Instagram Михаила Шахиджанова

«Все, конец»: звезда «Дома-2» попала в серьезное ДТП в Шерегеше. ФОТО: Instagram Михаила Шахиджанова

Обе легковушки улетели на встречную полосу, где в них врезался еще один автомобиль. Во всех четырех машинах находилось девять человек. Все они остались живы и не получили никаких серьезных травм.

- После этой аварии я почти сразу признался Насте в любви, - закончил рассказ о ДТП Шахиджанов. - После этой пережитой секунды, когда думаешь «все, конец», я четко понял, что это «как-нибудь» может и вовсе не наступить.

«Все, конец»: звезда «Дома-2» попала в серьезное ДТП в Шерегеше. ФОТО: Instagram Михаила Шахиджанова

«Все, конец»: звезда «Дома-2» попала в серьезное ДТП в Шерегеше. ФОТО: Instagram Михаила Шахиджанова

ИСТОЧНИК KP.RU

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