2019-11-14T08:43:40+03:00
Спорт

Новокузнецкий ХК «Металлург» лишился главного тренера Дмитрия Пархоменко

На его место временно назначен Сергей Бердников
Яна ПОПОВА
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Новокузнецкий ХК "Металлург" лишился главного тренера Дмитрия Пархоменко. ФОТО: пресс-служба ХК "Металлург"Новокузнецкий ХК "Металлург" лишился главного тренера Дмитрия Пархоменко. ФОТО: пресс-служба ХК "Металлург"
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После неожиданной отставки главного тренера новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» Дмитрия Пархоменко, на эту должность вступил его бывший помощник Сергей Бердников.

В среду, 13 ноября, в очередном домашнем матче ХК «Металлург» уступил хоккеистам «Горняка», прибывшим из Учалы, Башкортостан. Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Во время итоговой пресс-конференции главный тренер новокузнецкого хоккейного клуба Дмитрий Пархоменко сделал неожиданное заявление - он объявил об отставке.

- К сожалению, парни не слышат меня. Поэтому мной принято решение подать в отставку. Очень жаль, хотелось бы извиниться перед болельщиками, перед родным краем, областью, - сообщил главный тренер.

Поэтому на должность исполняющего обязанности главного тренера «Металлурга» назначен Сергей Бердников, который ранее являлся одним из ассистентов Дмитрия Пархоменко.

Напомним, Дмитрий Пархоменко был назначен на должность главного тренера новокузнецкого «Металлурга» еще в 2009 году. Кроме того, он активно работал и с другими командами: хабаровским «Амуром» и нижегородским «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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