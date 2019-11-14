В Новокузнецке сгорел очень дорогой автомобиль

14 Нояб. 11:18 2019-11-14T11:41:41+03:00

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В Новокузнецке ночью загорелся автомобиль BMW X6. Из-за сильного пламени пострадала рядом стоявшая машина марки Land Cruiser Prado.

14 ноября, в 1.38, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на улице Кирова в Новокузнецке загорелись автомобили марки BMW X6 и Toyota Land Cruiser Prado.

На место происшествия были отправлены восемь человек и две единицы техники. Пламя локализовали в 1.49, а полностью потушили еще через две минуты.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль BMW X6 2008 года выпуска был полностью объят пламенем, существовала угроза распространения огня на другие автомобили. В результате пожара BMW сгорел полностью, а у стоявшего рядом автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска оплавились фара и элементы конструкции, -комментируют происшествие в ГУ МЧС Кузбасса.

Отметим, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU