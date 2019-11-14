2019-11-14T11:41:41+03:00
Происшествия

В Новокузнецке сгорел очень дорогой автомобиль

Из-за пламени пострадала рядом стоявшая машина марки Land Cruiser Prado
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Новокузнецке сгорел очень дорогой автомобильВ Новокузнецке сгорел очень дорогой автомобильФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

В Новокузнецке ночью загорелся автомобиль BMW X6. Из-за сильного пламени пострадала рядом стоявшая машина марки Land Cruiser Prado.

14 ноября, в 1.38, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на улице Кирова в Новокузнецке загорелись автомобили марки BMW X6 и Toyota Land Cruiser Prado.

На место происшествия были отправлены восемь человек и две единицы техники. Пламя локализовали в 1.49, а полностью потушили еще через две минуты.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль BMW X6 2008 года выпуска был полностью объят пламенем, существовала угроза распространения огня на другие автомобили. В результате пожара BMW сгорел полностью, а у стоявшего рядом автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска оплавились фара и элементы конструкции, -комментируют происшествие в ГУ МЧС Кузбасса.

Отметим, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу
В Шерегеш отправился первый в этом сезоне железнодорожный экспресс
Новокузнечанин обворовал соседа через балкон четвертого этажа
Кузбассовцев предостерегли выходить на лед водоемов
В Новокузнецке открылся большой ледовый каток
В Новокузнецке мошенники под видом МЧС обманули пенсионеров
В Кузбассе людей вынуждали пить воду из опасного колодца
Кузбассовец установил пиратские программы на 1,4 миллиона рублей и попал под суд
Кузбассовец под видом директора ограбил магазин
34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе
Кузбассовец оставил арендодателей без тепла
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города
Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта
Кузбасского спортсмена Александра Головина признали лучшим игроком четвертый раз за сезон
Подросток из Новокузнецка сломал спину в батутном центре
Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове
Администрация Кемерова изымет 12 квартир для муниципальных нужд
Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю
Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих