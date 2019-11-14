2019-11-14T13:46:21+03:00
Общество

Первые в очереди: Сергей Цивилев рассказал о реконструкции кузбасских аэропортов

Губернатор отчитался в том, что уже сделано для этого
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Первые в очереди: Сергей Цивилев рассказал о реконструкции кузбасских аэропортовПервые в очереди: Сергей Цивилев рассказал о реконструкции кузбасских аэропортовФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Эксперты доказали: взлетно-посадочные полосы кузбасских аэропортов нуждаются в реконструкции. Однако когда именно начнутся строительные работы, пока неизвестно.

Как рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на пресс-конференции «400 дней. Корректировка планов», в программу по комплексной модернизации аэропортов, которая рассчитана до 2024 года, ни новокузнецкий, ни кемеровский аэропорты не попали. Однако председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и Совет Федерации поддержали инициативу губернатора включить оба города в программу.

Экспертный центр провел оценку и выдал заключение, что в кемеровском аэропорту модернизация действительно необходима, сейчас готовится заключение и по новокузнецкому аэропорту.

- Кемерово не может войти в уже сформированную программу, однако если кто-то из ее участников выйдет или будут выделены дополнительные средства, Кемерово первым войдет в нее, - заявил Сергей Цивилев.

К слову, одним из показателей, который учитывался при принятии решения о реконструкции, - пассажиропоток. Он значительно увеличился в последнее время - с 300 до 520 тысяч человек в год, появились новые направления.

- Чем больше загруженность аэропорта, тем больше оснований для реконструкции, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что сейчас вновь рассматривается вопрос о возобновлении вечерних рейсов в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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