Первые в очереди: Сергей Цивилев рассказал о реконструкции кузбасских аэропортов
Эксперты доказали: взлетно-посадочные полосы кузбасских аэропортов нуждаются в реконструкции. Однако когда именно начнутся строительные работы, пока неизвестно.
Как рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на пресс-конференции «400 дней. Корректировка планов», в программу по комплексной модернизации аэропортов, которая рассчитана до 2024 года, ни новокузнецкий, ни кемеровский аэропорты не попали. Однако председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и Совет Федерации поддержали инициативу губернатора включить оба города в программу.
Экспертный центр провел оценку и выдал заключение, что в кемеровском аэропорту модернизация действительно необходима, сейчас готовится заключение и по новокузнецкому аэропорту.
- Кемерово не может войти в уже сформированную программу, однако если кто-то из ее участников выйдет или будут выделены дополнительные средства, Кемерово первым войдет в нее, - заявил Сергей Цивилев.
К слову, одним из показателей, который учитывался при принятии решения о реконструкции, - пассажиропоток. Он значительно увеличился в последнее время - с 300 до 520 тысяч человек в год, появились новые направления.
- Чем больше загруженность аэропорта, тем больше оснований для реконструкции, - отметил Сергей Цивилев.
Также губернатор отметил, что сейчас вновь рассматривается вопрос о возобновлении вечерних рейсов в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU