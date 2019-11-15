В Новокузнецке выбрали «Мисс Кузбасс 2019»

15 Нояб. 03:34 2019-11-15T06:38:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Финал конкурса красоты и таланта «Мисс Кузбасс-2019» состоялся в Новокузнецке. Корона победительницы украсила голову новокузнечанки, выступавшей под первым номером.

В течение двух с половиной недель 16 финалисток конкурса готовились к этому важному дню. Многочисленные мастер-классы и тренинги, репетиции и общение - все было в это время. И вот на сцену Дворца «Алюминщик» вышли 16 красавиц, чтобы одна из них получила главную корону конкурса. Дефиле в купальниках, шубках, вечерних платьях плавно вписались в концепцию сказочной истории, которая развернулась на сцене.

Корону победительницы конкурса вручили новокузнечанке Анастасии Вихровой. Первой вице-мисс назвали представительницу Бийска Диану Желтухину, а корону и ленту второй вице-мисс вручили прокопчанке Анастасии Нарчук.

Еще одна девушка получила заслуженную награду: по результатам голосования, которое проходило на нашем сайте, «Мисс «Комсомольская правда» стала Алина Мартынюк, жительница Калтана.

ИСТОЧНИК KP.RU