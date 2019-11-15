2019-11-15T05:22:54+03:00
Происшествия

«Просто Коля» из Кузбасса знакомился с женщинами ради преступлений

34-летний аферист грабил влюбленных в него женщин
Екатерина РОМАНОВА
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«Просто Коля» из Кузбасса знакомился с женщинами ради преступлений. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.«Просто Коля» из Кузбасса знакомился с женщинами ради преступлений. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Знакомство в виртуальном пространстве обернулось для нескольких жительниц Кемеровской области обращением в полицию. Женщины стали жертвами афериста, промышлявшего на кражах.

Две не знакомые между собой беловчанки в начале 2019 года получили в одной из популярных соцсетей сообщение от незнакомца под ником «Просто Коля». Он предлагал завести знакомство. Вскоре общение переросло из виртуального в реальное, доверие к мужчине все больше и больше росло. Он не только общался с возлюбленными, но и проводил время с ними и их детьми, а также всячески демонстрировал серьезность намерений.

В марте одну из возлюбленных мужчина пригластл в кафе, а потом – в гостиницу. Наутро женщина не обнаружила в номере ни мужчину, ни мобильного телефона, ни денег – 30 тысяч рублей. Кроме того, с ее руки пропало золотое кольцо. В общей сложности ущерб составил порядка 41 тысячи рублей.

В июне вторая возлюбленная афериста после его визита лишилась мобильного телефона и ювелирных изделий, которые хранились в шкатулке. В общей сложности ущерб составил порядка 60 тысяч рублей.

Аферистом оказался 34-летний житель Калтана. Позже оказалось, что его жертвами в разное время становились женщины из разных городов Кузбасса. Сейчас он находится под стражей и ожидает решения суда. А сотрудники полиции просят женщин обратить внимание на фото подозреваемого и сообщить по телефону «02» или «102», если вы пострадали от действий «Просто Коли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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