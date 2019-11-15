2019-11-15T06:44:26+03:00
Общество

Александр Рыбалко официально стал главой Анжеро-Судженска

Решение принято городским Советом народных депутатов
Ирина АВТУШКО
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Александр Рыбалко официально стал главой Анжеро-Судженска. Фото: Александр Рыбалко/vk.comАлександр Рыбалко официально стал главой Анжеро-Судженска. Фото: Александр Рыбалко/vk.com
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14 ноября Совет народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа утвердил в должности нового главу муниципалитета. Им стал Андрей Рыбалко, ранее возглавлявший Яшкинский район.

Напомним, что 2 октября Александр Рыбалко покинул прежний пост «в связи с переходом на новое место работы» и был назначен первым заместителем, а по совместительству и врио главы Анжеро-Судженска вместо ранее возглавлявшего его Дмитрия Ажичакова.

На внеочередной, 58-й, сессии горсовета Александр Рыбалко представил депутатам свою программу «Вместе к успеху!», рассчитанную до 2024 года.

«В ней я выразил свое видение развития промышленности, совершенствования деятельности социальной сферы, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального комплекса, - написал Александр Рыбалко на своей странице в соцсетях. - Главная задача, которую предстоит решить, - устойчивый рост качества жизни населения на основе динамичного развития всех этих отраслей.

Торжественная церемония вступления нового мэра в должность состоится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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