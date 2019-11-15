В Кемерове закрыли популярное кафе из-за антисанитарии

15 Нояб. 06:50 2019-11-15T08:05:25+03:00

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Кемеровское кафе «Большая ложка» закрыли из-за множества найденных нарушений. Дверь заведения откроется только через 40 дней.

Специалисты Роспотребнадзора проверили кафе и нашли множество нарушений санитарного законодательства.

Например, на ножах и разделочных досках не было маркировки, отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные для применения в заведении, для мытья посуды и инвентаря использовались кухонные губки, которые качественно невозможно обработать, в холодильнике не был установлен термометр, отсутствовали раковины для мытья рук персонала и туалеты для посетителей.

- Учитывая, что деятельность предпринимателя с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу причинения вреда здоровью людей, управлением в отношении владелицы заведения составлен протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете. Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Кемерова, - дополняют в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

Отметим, на суде предприниматель признала вину. Теперь владелица кафе в течение 40 дней, пока действует постановление о приостановлении деятельности заведения, должна устранить все выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU