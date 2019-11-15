2019-11-15T08:05:25+03:00
Общество

В Кемерове закрыли популярное кафе из-за антисанитарии

В заведении нашли множество нарушений
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кемерове закрыли популярное кафе из-за антисанитарииВ Кемерове закрыли популярное кафе из-за антисанитарииФото: Максим ШИПЕНКОВ
Изменить размер текста:

Кемеровское кафе «Большая ложка» закрыли из-за множества найденных нарушений. Дверь заведения откроется только через 40 дней.

Специалисты Роспотребнадзора проверили кафе и нашли множество нарушений санитарного законодательства.

Например, на ножах и разделочных досках не было маркировки, отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные для применения в заведении, для мытья посуды и инвентаря использовались кухонные губки, которые качественно невозможно обработать, в холодильнике не был установлен термометр, отсутствовали раковины для мытья рук персонала и туалеты для посетителей.

- Учитывая, что деятельность предпринимателя с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу причинения вреда здоровью людей, управлением в отношении владелицы заведения составлен протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете. Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Кемерова, - дополняют в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

Отметим, на суде предприниматель признала вину. Теперь владелица кафе в течение 40 дней, пока действует постановление о приостановлении деятельности заведения, должна устранить все выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу
В Шерегеш отправился первый в этом сезоне железнодорожный экспресс
Новокузнечанин обворовал соседа через балкон четвертого этажа
Кузбассовцев предостерегли выходить на лед водоемов
В Новокузнецке открылся большой ледовый каток
В Новокузнецке мошенники под видом МЧС обманули пенсионеров
В Кузбассе людей вынуждали пить воду из опасного колодца
Кузбассовец установил пиратские программы на 1,4 миллиона рублей и попал под суд
Кузбассовец под видом директора ограбил магазин
34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе
Кузбассовец оставил арендодателей без тепла
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города
Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта
Кузбасского спортсмена Александра Головина признали лучшим игроком четвертый раз за сезон
Подросток из Новокузнецка сломал спину в батутном центре
Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове
Администрация Кемерова изымет 12 квартир для муниципальных нужд
Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю
Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих