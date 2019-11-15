15 Нояб. 07:05 2019-11-15T08:07:07+03:00

Кузбасские полицейские отправились в командировку на Кавказ. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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Сводный отряд кузбасской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ. Вдали от дома они проведут полгода.

В четверг, 14 ноября, отряд, в который вошли представители разных служб полиции из различных территориальных органов внутренних дел Кузбасса, отбыли в командировку. Они сменят своих предшественников, чей срок службы подошел к концу.

На перроне железнодорожного вокзала перед отправкой к бойцам сводного отряда обратился начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

- Помните, что ваш отряд должен быть единой командой с четкой, железной дисциплиной и не забывайте, что вы представляете весь Кузбасс, - отметил он.

Перед отправкой на Северный Кавказ полицейские прошли специальную подготовку - огневую, физическую, тактико-специальную. Также они освоили основы оказания первой медицинской помощи, научились распознавать поддельные документы, проводить досмотр транспорта, а также обучились другим необходимым спецдисциплинам для несения службы в особых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU