Ночь, улица, фонарь, голый: в Кузбассе на перекрестке заметили раздетого до трусов мужчину
В Кузбассе на перекрестке заметили раздетого до трусов мужчину. На нем не было даже обуви - он стоял босиком на снегу.
Видео в одной из групп в социальной сети разместил водитель из Белова. На кадрах видно: одинокий мужчина, на котором из одежды надето лишь нижнее белье, босиком стоит возле перекрестка. Действие происходит в ночное время.
Комментаторы сразу обеспокоились судьбой раздетого пешехода. Они уверяют, что очевидец должен был остановиться и поинтересоваться, почему мужчина решил прогуляться в таком виде, ведь, по их мнению, человек нуждался в помощи.
В Белово мужчина в одних трусах разгуливал по улице.Видео: "Типичное Белово"/vk.com
«Жалко так! А потом трупы находят. Почему нельзя было подойти и узнать причину или хотя бы вызвать полицию?» - пишет одна из местных жительниц.
Однако другие пользователи подходят к ситуации с юмором и считают, что если бы обнаженному прохожему нужна была помощь, он мог бы попросить водителей остановиться.
«Мало ли, что он голый делает на улице. В магазин, может, за хлебом ходил», - отшучивается один из комментаторов.
Однако погода в Кузбассе явно не располагала к таким нарядам даже для похода за продуктами. В ночь на пятницу, 15 ноября, температура воздуха местами опускалась до -24 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU