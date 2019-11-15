2019-11-15T08:10:45+03:00
Общество

Ночь, улица, фонарь, голый: в Кузбассе на перекрестке заметили раздетого до трусов мужчину

Он стоял один босиком на снегу
Яна ПОПОВА
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Ночь, улица, фонарь, голый: в Кузбассе на перекрестке заметили раздетого до трусов мужчину. Фото: "Типичное Белово"/ vk.comНочь, улица, фонарь, голый: в Кузбассе на перекрестке заметили раздетого до трусов мужчину. Фото: "Типичное Белово"/ vk.com
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В Кузбассе на перекрестке заметили раздетого до трусов мужчину. На нем не было даже обуви - он стоял босиком на снегу.

Видео в одной из групп в социальной сети разместил водитель из Белова. На кадрах видно: одинокий мужчина, на котором из одежды надето лишь нижнее белье, босиком стоит возле перекрестка. Действие происходит в ночное время.

Комментаторы сразу обеспокоились судьбой раздетого пешехода. Они уверяют, что очевидец должен был остановиться и поинтересоваться, почему мужчина решил прогуляться в таком виде, ведь, по их мнению, человек нуждался в помощи.

В Белово мужчина в одних трусах разгуливал по улице.Видео: "Типичное Белово"/vk.com

«Жалко так! А потом трупы находят. Почему нельзя было подойти и узнать причину или хотя бы вызвать полицию?» - пишет одна из местных жительниц.

Однако другие пользователи подходят к ситуации с юмором и считают, что если бы обнаженному прохожему нужна была помощь, он мог бы попросить водителей остановиться.

«Мало ли, что он голый делает на улице. В магазин, может, за хлебом ходил», - отшучивается один из комментаторов.

Однако погода в Кузбассе явно не располагала к таким нарядам даже для похода за продуктами. В ночь на пятницу, 15 ноября, температура воздуха местами опускалась до -24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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