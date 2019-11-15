2019-11-15T08:14:22+03:00
Общество

С начала 2019 года в Кузбассе родилось четыре тройни

В двух семьях пополнение случилось буквально на днях
Ирина АВТУШКО
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С начала 2019 года в Кузбассе родилось четыре тройни. Фото: Пресс-служба АКОС начала 2019 года в Кузбассе родилось четыре тройни. Фото: Пресс-служба АКО
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С начала этого года в Кузбассе родилось четыре тройни. Две из них появились на свет в Кемерове, еще две - в Новокузнецке.

14 ноября из перинатального центра новокузнецкой горбольницы № 1 выписали тройняшек, родившихся в семье Овсянниковых-Скориковых. Два девочки - София и Маргарита, а также их братик Ярослав стали первенцами у супружеской пары, которая проживает в Прокопьевске. На свет малыши появились 22 октября.

Чуть позже, 25 октября, в кемеровском перинатальном центре родились два мальчика и девочка - Максим, Егор и Виктория Емельяновы.

- В обеих семьях тройняшки родились в результате проведения ЭКО. Родителям вручены медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой» для каждого малыша, - рассказали в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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