2019-11-15T08:27:26+03:00
Общество

В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих

Трудовые места водителей не соответствовали требованиям СанПиН
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих. Фото: УФССПВ Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих. Фото: УФССП
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В Кузбассе из-за нарушений требований СанПиН закрыли три объекта энергоремонтной компании. Установлено, что люди работали в опасных условиях.

Специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверили в Прокопьевске энергоремонтную компанию. Как выяснилось, с 2017 года капитально не ремонтировали автомобиль-лабораторию высоковольтных испытаний. Эквивалентный уровень локальной вибрации на месте водителя не соответствовал требованиям СанПиН. Такое же нарушение обнаружили и в ходе лабораторных испытаний аварийно-ремонтной машины, а также грузового автомобиля КамАЗ.

- Суд посчитал, что данные нарушения представляют собой угрозу здоровью людей. Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации данных объектов сроком на тридцать суток, - дополняют в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Отметим, специалисты ведомства уже опечатали технику, принадлежащую компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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