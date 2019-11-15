Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию «Дни приема монет от населения»

15 Нояб. 08:18 2019-11-15T08:18:34+03:00

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С 18 по 22 ноября 2019 года включительно Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию по обмену монет на денежные банкноты. Акция проводится в целях повышения оборачиваемости монет.

Кемеровчане смогут обменять монеты любого номинала на банкноты и памятные монеты. Комиссия за обмен монет в рамках акции не взимается. Количество памятных монет в рамках акции ограничено.

Обмен монет будет производиться в операционном офисе «Кузбасский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: Кемерово, пр. Октябрьский, 2.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Региональная сеть продаж финансовых услуг Банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 550 банкоматов, 524 платежных терминала.

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