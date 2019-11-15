15 Нояб. 09:05 2019-11-15T09:33:24+03:00

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Администрация Кемерова изымет 12 квартир для муниципальных нужд: это жилье было признано аварийным и подлежит сносу.

Так, в доме по переулку 1-й Иланский, 2 изымут пять квартир, а в здании, находящемся по улице Урицкого, 1, - сразу семь. После проведенных проверок выяснилось, что строения являются аварийными и подлежат сносу.

«Комитету по жилищным вопросам администрации города Кемерово в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копии собственникам объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему постановлению, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области», - говорится в документах.

Отметим, ранее сообщалось, что мэрия планирует изъять и снести земельные участки и жилые помещения в многоквартирных домах номер четыре и номер шесть по улице Урицкого. Жилье также было признано аварийным и непригодным для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU