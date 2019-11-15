Подросток из Новокузнецка сломал спину в батутном центре
16-летний подросток прыгал на батутах в батутном центре «Гравитация». Один из прыжков закончился неудачно: подросток получил переломы нескольких позвонков.
Мать подростка рассказала, что ее сын в последние дни октября отправился в батутный центр «Гравитация». После одного из прыжков подросток неудачно упал и в течение некоторого времени не мог встать. Потом к парню подошел тренер, помог подняться, осмотрел и отправил домой, сказав, что у него обычное растяжение. Однако позже оказалось, что у школьника сломаны три позвонка спинного отдела и один - шейного.
«Дмитрий не сразу обратился в больницу. Он, когда уходил от нас, нормально себя чувствовал. Дети на улице и паркурят, и такие акробатические элементы делают. У нас же работают хорошие инструкторы, которые всегда следят за посетителями. Мы всячески стараемся урегулировать тот вопрос с мамой потерпевшего, - цитирует слова директора батутного центра «Гравитация» Влада Горымова «ВашГород.ру». - Парню 16 лет, мы предупреждали, что батуты - сложный снаряд. Мы всегда рассказываем и детям, и родителям, что на батутах можно получить травмы».
Сейчас в «Гравитации» проводится проверка. Как рассказал источник «ВашГород.ру», скорее всего, весь конфликт перейдет в гражданско-правовые отношения, так как особых нарушений обнаружено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU