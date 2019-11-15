15 Нояб. 10:20 2019-11-15T10:20:06+03:00

Кузбасского спортсмена Александра Головина признали лучшим игроком четвертый раз за сезон. Фото: Александр Головин/ Instagram

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Спортсмен из Кузбасса Александр Головин стал лучшим игроком матча чемпионата Франции против "Дижона". Такой титул футболисту присвоили болельщики клуба «Монако».

Так, футбольный клуб «Монако», за который выступает Александр Головин, принимал дома команду «Дижон» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. На 42-й минуте матча Головин принял мяч на линии штрафной и оттуда попал точно в угол. За это болельщики «Монако» признали спортсмена лучшим.

Также ранее Головин получал аналогичный титул в двух победных мачтах: против «Ниццы» и «Марселя», а также за сыгранный вничью матч с «Нимом». Такое же количество раз подряд получить почетное звание удалось вратарю «Монако» Бенжамину Леконту.

Напомним, Александр Головин стал одним из игроков «Монако» летом 2018 года. Ранее кузбасский спортсмен выступал за московское ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU