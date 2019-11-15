Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта
В Белове из-за строительства автовокзала будет ограничено движение автотранспорта. Мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения.
С ноября 2019 года и до самого завершения строительства в Белове на привокзальной площади будет ограничено движение. Размещаться в этом месте смогут только междугородние, пригородные автобусы и специализированный транспорт.
- Просим с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее освободить территорию от легкового автотранспорта, предусмотреть места парковки и маршрут движения, - сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU