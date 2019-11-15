2019-11-15T12:04:24+03:00
Общество

Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта

Запрет будет действовать с ноября 2019 года и до окончания работ
Ирина АВТУШКО
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Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспортаИз-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспортаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Белове из-за строительства автовокзала будет ограничено движение автотранспорта. Мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения.

С ноября 2019 года и до самого завершения строительства в Белове на привокзальной площади будет ограничено движение. Размещаться в этом месте смогут только междугородние, пригородные автобусы и специализированный транспорт.

- Просим с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее освободить территорию от легкового автотранспорта, предусмотреть места парковки и маршрут движения, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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