2019-11-15T12:06:41+03:00
Общество

«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города

Они стали участниками всероссийского проекта
Яна ПОПОВА
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«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города. Фото: Илья Середюк/ vk.com«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города. Фото: Илья Середюк/ vk.com
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Кузбасские студенты стали участниками всероссийского проекта «Прошагай город» - они нанесут на карту достопримечательности Кемерова.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава Кемерова Илья Середюк. Он отметил, что поддерживает инициативу молодежи и рад, что студенты готовы развивать свой родной край.

«Ребята примут участие в квесте и нанесут на онлайн-карту музеи, памятники, необычные места, а также магазины и кофейни, которые, на их взгляд, могут стать местами притяжения и для горожан, и для гостей областного центра. Город меняется, и нам есть что показать», - пишет мэр.

Такая инициатива также понравилась кемеровчанам. Они отметили, что с радостью изучат онлайн-карту и узнают, где кипит культурная жизнь их родного города.

«Отличная идея! Советоваться с молодыми - это важно и актуально», - реагируют пользователи.

Уточним, «Прошагай город» - это федеральный проект, направленный на привлечение туристов в моногорода России. Так волонтеры из разных уголков страны, в том числе и из Кузбасса, нанесут на карту Google ключевые и интересные места городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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