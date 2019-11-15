В Кузбассе назначен новый замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма

15 Нояб. 12:21 2019-11-15T16:16:29+03:00

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Новым заместителем губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма назначен Сергей Алексеев, об этом сообщили в пятницу, 15 ноября, в пресс-службе обладминистрации. Ранее он занимал должность министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Сергей Алексеев родился 12 сентября 1981 года в селе Бородино Красноярского края. Трудовую деятельность начал в 2002 году учителем физкультуры в школе, с 2008 по 2010 год занимал пост директора в другом образовательном учреждении. С 2010-го по 2012-й работал заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, а с 2012 по 2019 год - министром. После ухода с поста недолгое время проработал замдиректора в ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».

В числе наград Сергея Алексеева - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU