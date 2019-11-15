Кузбассовец оставил арендодателей без тепла

15 Нояб. 12:47 2019-11-15T16:18:32+03:00

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В Кузбассе мужчина украл из съемной квартиры батареи и трубы системы отопления. Сумма ущерба - 30 тысяч рублей.

В отдел полиции Прокопьевска обратилась 60-летняя пенсионерка. Она рассказала, что квартирант снял и вынес из арендованной у нее двухкомнатной квартиры все батареи и трубы системы отопления.

Как выяснилось, женщина сдала жилье молодому мужчине, который обещал оплатить аренду после месяца проживания. В назначенный срок квартирант не вышел на связь. А когда владелица квартиры решила сама прийти к мужчине, она увидела, что тот обворовал ее и скрылся.

Горе-квартирантом оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель. Он сбежал к своей знакомой, где его потом и задержали полицейские, а похищенное сдал в один из городских пунктов приема металлолома.

- Следователем отдела полиции в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

На время следствия мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU