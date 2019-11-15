2019-11-15T16:25:20+03:00
Происшествия

Кузбассовец под видом директора ограбил магазин

Продавец перевела мошеннику 50 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
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Кузбассовец под видом директора ограбил магазинКузбассовец под видом директора ограбил магазинФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Кузбассе мужчина под видом директора ограбил магазин. Продавец перевела мошеннику всю выручку - 50 тысяч рублей.

Кемеровчанка обратилась в отдел полиции и рассказала, что неизвестный обманул ее и похитил выручку магазина. Девушке позвонил мужчина и представился директором. Он потребовал, чтобы старший продавец, ответившая на звонок, перевела все средства из кассы на его банковскую карту.

Доверчивая девушка выполнила указания мошенника. Однако позже выяснилось: настоящий руководитель не давал никаких распоряжений.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого, - комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Напоминаем, будьте бдительны при общении с незнакомцами и проверяйте поступающую от них информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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