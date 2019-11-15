15 Нояб. 14:42 2019-11-15T16:29:02+03:00

Кузбассовец установил пиратские программы на 1,4 миллиона рублей и попал под суд Фото: Иван ПРОХОРОВ

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В Кузбассе мужчина зарабатывал тем, что устанавливал всем желающим на компьютеры нужные им программы. Как выяснилось, софт был нелегальным.

В Ленинске-Кузнецком задержали 27-летнего местного жителя за нарушение авторских прав. Весной полицейские получили информацию о том, что он устанавливает за вознаграждение всем желающим пиратские программы.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что очередному клиенту он инсталлировал три контрафактные программы, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Оперативники задержали злоумышленника.

Как выяснилось, для клиентов он доставал программы в интернете. Сумма ущерба, причиненного правообладателю, составила 1,4 миллиона рублей. Сейчас материалы возбужденного уголовного дела находятся на рассмотрении в суде. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU