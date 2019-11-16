В Кузбассе людей вынуждали пить воду из опасного колодца

16 Нояб. 04:18 2019-11-16T07:00:35+03:00

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Управление Роспотребнадзора во время внеплановой проверки обнаружило в одной из деревень Кузбасса опасный колодец. Вода в нем не соответствовала нужным требованиям и была опасна для здоровья людей.

В деревне Федоровка Мариинского района местные жители вынуждены были пользоваться водой из колодца, которая не соответствовала СанПиН по микробиологическим и органолептическим показателям. Ответственность за состояние источника несет администрация Сусловского поселения, на чьей территории он расположен. Учитывая, что под угрозой находилось здоровье местных жителей, сотрудники надзорного ведомства составили в отношении местный властей административный протокол и протокол о временном запрете. Материалы передали на рассмотрение в Мариинский городской суд.

После рассмотрения документов суд согласился с доводами специалистов Роспотребнадзора и запретил эксплуатацию опасного колодца на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU