2019-11-16T06:14:16+03:00
Общество

В Новокузнецке открылся большой ледовый каток

Дети до 7 лет могут покататься бесплатно, а пенсионеры и инвалиды – за полцены
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке открылся большой ледовый катокВ Новокузнецке открылся большой ледовый катокФото: Алексей ФОКИН
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В Новокузнецке в субботу, 16 ноября, заработал открытый ледовый каток, который располагается в Центральном районе на стадионе «Металлург», - об этом написали на официальном сайте футбольного клуба, чья площадка использована для заливки льда.

-Для посетителей ледового катка будут доступны следующие услуги: прокат коньков, заточка коньков, теплая раздевалка, уютное кафе, музыкальное сопровождение, в вечернее время – световое освещение катка, - говорится в сообщении.

Непосредственно открытие катка намечено состоится 22 октября в 18.00, но кататься горожане могут уже сегодня, по любым дням кроме понедельника.

Билет на каток стоит 150 рублей и не ограничен временными рамками. Единственное правило – при выходе со стадиона нужно будет заплатить за повторный вход. Приходить на каток можно со своими коньками или взять в прокате за 100 рублей в час.

Дети в возрасте до 7 лет имеют право бесплатного прохода на каток, а пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий при покупке билета получат скидку в размере 50 процентов при наличии удостоверения.

Время работы ледового катка на стадионе «Металлург»:

- со вторника по пятницу: с 16.00 до 21.00;

- суббота, воскресенье: с 12.00 до 22.00 (технический перерыв с 17.00 до 18.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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