2019-11-16T10:02:28+03:00
Происшествия

В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу

У нее похитили 17 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницуВ Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницуФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В кузбасской больнице ограбили 70-летнюю пенсионерку. У пожилой женщины украли 17 тысяч рублей.

Так пациентка обратилась к полицейским Анжеро-Судженска и рассказала, что неизвестный похитил у нее 17 тысяч рублей.

Выяснилось, что 56-летняя пациентка того же медицинского учреждения и соседка пенсионерки по палате, зная, где пожилая женщина хранит наличные, украла их и сбежала из больницы, а деньги сразу же потратила.

– В отношении подозреваемой следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы, – дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Шерегеш отправился первый в этом сезоне железнодорожный экспресс
Новокузнечанин обворовал соседа через балкон четвертого этажа
Кузбассовцев предостерегли выходить на лед водоемов
В Новокузнецке открылся большой ледовый каток
В Новокузнецке мошенники под видом МЧС обманули пенсионеров
В Кузбассе людей вынуждали пить воду из опасного колодца
Кузбассовец установил пиратские программы на 1,4 миллиона рублей и попал под суд
Кузбассовец под видом директора ограбил магазин
34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе
Кузбассовец оставил арендодателей без тепла
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города
Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта
Кузбасского спортсмена Александра Головина признали лучшим игроком четвертый раз за сезон
Подросток из Новокузнецка сломал спину в батутном центре
Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове
Администрация Кемерова изымет 12 квартир для муниципальных нужд
Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю
Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих