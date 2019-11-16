16 Нояб. 10:02 2019-11-16T10:02:28+03:00

В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу Фото: Кирилл ЧАЩИН

У нее похитили 17 тысяч рублей

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В кузбасской больнице ограбили 70-летнюю пенсионерку. У пожилой женщины украли 17 тысяч рублей.

Так пациентка обратилась к полицейским Анжеро-Судженска и рассказала, что неизвестный похитил у нее 17 тысяч рублей.

Выяснилось, что 56-летняя пациентка того же медицинского учреждения и соседка пенсионерки по палате, зная, где пожилая женщина хранит наличные, украла их и сбежала из больницы, а деньги сразу же потратила.

– В отношении подозреваемой следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы, – дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU