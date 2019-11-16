В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу
В кузбасской больнице ограбили 70-летнюю пенсионерку. У пожилой женщины украли 17 тысяч рублей.
Так пациентка обратилась к полицейским Анжеро-Судженска и рассказала, что неизвестный похитил у нее 17 тысяч рублей.
Выяснилось, что 56-летняя пациентка того же медицинского учреждения и соседка пенсионерки по палате, зная, где пожилая женщина хранит наличные, украла их и сбежала из больницы, а деньги сразу же потратила.
– В отношении подозреваемой следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы, – дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU